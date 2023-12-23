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        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:40
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        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Olaya karıştıkları iddiasıyla Döne D. ile eşi M.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Döne D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi M.D. ise serbest bırakıldı.

        Öte yandan, ağır yaralanan Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile Yunus D'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile 21 Aralık'ta Üniversite Mahallesi'nde tartışmış, Döne D'nin de karıştığı kavgaya dönüşen olayda Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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