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        Karaman'da Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

        Karaman'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:54
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        Karaman'da Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi
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        Karaman'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çocuk Trafik Eğitim Parkında verilen eğitimlerde, anaokulu öğrencilerine akülü araç kullandırıldı, trafik işaretleri öğretildi.

        Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan etkinlik alanını ziyaret etti, uygulamalı eğitimleri izledi.

        Sarıibrahim, trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini belirterek, eğitimlerin trafik güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Trafik Haftası kapsamında, "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla verilen eğitimler hafta boyunca devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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