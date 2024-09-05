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        Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:02
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        Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Saffet B. yönetimindeki 07 AFM 076 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Mersin kara yolunun 12. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Saffet B. ile beraberindeki Eren Y, Elif Y, Hatice B. ve Hanife B. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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