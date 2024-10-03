Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Ermenek ilçesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Ermenek ilçesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Uysal Hasan Kalan Fen Lisesini ziyaret eden Çalışkan, okul yönetiminden bilgi aldı.
Çalışkan, ziyaret sonrasında gazetecilere, karşılaşılan zorlukları ve çözüm önerilerini dinlediğini, eğitimin kalitesini artırmak için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
Eğitim camiasının her bir ferdinin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirten Çalışkan, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade etti.
Çalışkan daha sonra "Şiddetin Psikolojik, Sosyal, Dini ve Hukuksal Boyutları Semineri"ne katılarak öğretmenlerle bir araya geldi.
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