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        Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı

        Karaman'da tarım işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 08:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 08:45
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        Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı
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        Karaman'da tarım işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

        Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki 70 ABK 451 plakalı minibüs, çam ağaçlarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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