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        Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi

        Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:51
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        Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi
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        Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temasıyla düzenlenen program İstiklal Marşı okunması ve görme engelli Müezzin Kayra Aydemir'in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Etkinlikte, özel eğitim okulları, rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinden özel öğrenci ve bireyler, mehteran takımı, müzik, tiyatro, zeybek, jimnastik gösterisi sergiledi.

        Programda konuşan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, devletin engelli bireylerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

        Engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarının kolaylaştırılması için her alanda mücadele edildiğini belirten Çiçekli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen özel eğitim öğretmenleri, özel öğrenciler ve velilerine teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da özel bireylerin hayatın her alanında gösterdikleri üstün başarılarla insanlığa umut aşıladığını söyledi.

        Programa, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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