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        Karaman'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

        Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:29
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        Karaman'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı
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        Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        C.Ş. idaresindeki 70 AF 450 plakalı otomobil, Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü C.Ş, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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