Karaman Valisi Çiçekli'den yeni yıl mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli, mesajında, 2025 yılında kentin her alanda kalkınması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Karaman'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle çok büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:

"2025 yılına umutla adım atıyoruz. Bu yıl eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda Karaman'ı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Şehrimizin kadim geçmişini, tarihi ve doğal güzelliklerini ülkemize ve dünyaya tanıtacağız. Karaman'ı kültürel mirası, el sanatları, mutfağı, sportif potansiyeli ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirmek öncelikli hedefimiz olacak. Bu düşüncelerle yeni yılın Karaman'ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."