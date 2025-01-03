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        Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü

        Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:38
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        Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
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        Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        E.K'nin (19) kullandığı 70 ABN 054 plakalı motosiklet Urgan Mahallesi 1991. Sokak Kavşağı'nda N.E.A. yönetimindeki 06 MD 2289 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücü E.K. ile motosikletteki Mehmet Ali Kara (17) yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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