Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman Valisi Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet kazası geçirmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Valisi Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet kazası geçirmesi sonucu yaralandı.

        Çiçekli, merkeze bağlı Dere köyü Fisandun Barajı yolunda, bisiklet sürerken dengesini kaybederek düştü.

        Korumasının yardımıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Çiçekli'nin, köprücük kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Serken Yurdakul, gazetecilere, Vali Çiçekli'nin bisiklet kazasıyla köprücük kemiğini kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sayın Valimizin genel durumu iyi. Acil serviste ilk tetkiklerini yaptık. Köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Yaptığımız tetkikler sonucunda lokal anestezi ile operasyona alınmasına karar verdik. Şu an ameliyatta. Kısa sürece taburcu olup sağlığına kavuşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Karaman Valisi Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Karaman Valisi Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı
        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı
        Karaman'da gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu
        Karaman'da gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında buluştu
        Karaman'da ilkokul öğrencisi yılbaşında görevli polislere bu yıl da çikolat...
        Karaman'da ilkokul öğrencisi yılbaşında görevli polislere bu yıl da çikolat...
        Karaman Valisi Çiçekli, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret et...
        Karaman Valisi Çiçekli, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret et...