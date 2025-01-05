Karaman Valisi Çiçekli, bisiklet kazası geçirdi

"Sayın Valimizin genel durumu iyi. Acil serviste ilk tetkiklerini yaptık. Köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Yaptığımız tetkikler sonucunda lokal anestezi ile operasyona alınmasına karar verdik. Şu an ameliyatta. Kısa sürece taburcu olup sağlığına kavuşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Korumasının yardımıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Çiçekli'nin, köprücük kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

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