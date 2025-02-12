Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasında

Vücuduna saçma isabet eden ve otomobiliyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden A.B.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde A.B.C. idaresindeki otomobile, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişilerin olduğu başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

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