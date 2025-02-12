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        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasında

        Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:50
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        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasında
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        Karaman'da iki araçta bulunan kişiler arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde A.B.C. idaresindeki otomobile, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişilerin olduğu başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

        A.B.C, aracının içinden silahla karşılık verip uzaklaştı.

        Vücuduna saçma isabet eden ve otomobiliyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden A.B.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kısa süreli çatışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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