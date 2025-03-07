Karaman Valisi Çiçekli, jandarma personeliyle iftar yaptı
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı binasında düzenlenen iftar programı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edilmesiyle başladı.
Vali Çiçekli, kahraman jandarma personeliyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, özveriyle görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan katıldı.
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