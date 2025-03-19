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        Karaman'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:29
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        Karaman'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Bir otelde düzenlenen iftar programına Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve kent protokolü katıldı.

        Çiçekli, programda, şehit ve gazilerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Şehit aileleri ve gazilerle iftar yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çiçekli, "Sizler, bu vatan uğruna en büyük fedakarlığı yapmış kahramanlarımızın yakınları ve gazilerimizsiniz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açık. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbimden, bu topraklar uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum." ifadesini kullandı.

        Çiçekli, iftardan sonra şehit aileleri ve gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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