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        Karaman Süt Üreticileri Birliği, devlet desteğiyle kurduğu süt toplama tesisinin kapasitesini 3 katına çıkardı

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 50 hibe desteği alan Karaman Süt Üreticileri Birliği, kurdukları süt toplama tesisiyle üreticinin sütünün değerini artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:41
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        Karaman Süt Üreticileri Birliği, devlet desteğiyle kurduğu süt toplama tesisinin kapasitesini 3 katına çıkardı
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 50 hibe desteği alan Karaman Süt Üreticileri Birliği, kurdukları süt toplama tesisiyle üreticinin sütünün değerini artırıyor.

        Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

        Bu kapsamda, Karaman Süt Üreticileri Birliği tarafından TKDK desteğiyle 2018'de 70 ton süt kapasiteli tesis ve analiz laboratuvarı kuruldu.

        Ardından 2024'te TKDK'ye tekrar başvuran birlik, alınan yüzde 60 hibe desteğiyle modernize edilerek günlük süt toplama kapasitesini artırdı.

        - "Birlikler kurulduktan sonra fabrikalarla toplu şekilde pazarlık yapma şansları oldu"

        Karaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yiğit Dorla, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesisle Karaman genelinde yaklaşık 100 köyden süt toplandığını söyledi.

        Kurulan tesisle üreticinin büyük kazanımlar elde ettiğini anlatan Dorla, Karaman'ın tamamını kapsayacak şekilde hizmet verdiklerini dile getirdi.

        Dorla, bunun içinde büyük çiftliklerin de olduğunu, köyde 10 litre süt üreten üreticinin de bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Günde 200 ton süt tesisimize gelir ve laboratuvarımıza girer. Sütler sınıflandırıldıktan sonra tanklarda ayrımı yapılır ve soğutulduktan sonra fabrikalara gönderilir. Sütü soğutmanın üreticiye büyük katkısı vardır. Çünkü süt dediğimiz altı saat içinde bozulan bir ürün. Hızlı şekilde toplanıp, soğutulup sınıflandırılması lazım. Aksi takdirde 6 saat içinde bozulur ve maddi değeri yoktur. Burada sıcak sütleri toplayıp soğuk süte çevirdiğimiz için üreticinin cebine artı değer katıyoruz. Tesisin üreticiye litre başı 1-1,5 lira katkısı var. Küçük üreticilerimiz birlikler olmadan önce sütlerini küçük mandıralara veriyordu. Kimi zaman paralar geç ödeniyor, 6 ay vadede kalıyordu. Kimisi dolandırıp kaçıyordu. Birlikler kurulduktan sonra fabrikalarla toplu şekilde pazarlık yapma şansları oldu."

        - "Birlik ne kadar güçlüyse üretici de o kadar güçlüdür"

        Devlet desteklerinin birlikler ve üyelerinin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını aktaran Dorla, "Devletin kooperatiflere, birliklere gerçekten güzel teşvikleri var. Tesis kurulmadan önce birliğin 60-70 ton civarında süt toplama kapasitesi vardı. Bugün gelinen noktada günlük 200 tona kadar çıktık. Üretici sütü satamazsa hayvancılığı bırakır. Bu tesis köylünün sütünün yerde kalmayacağının garantisidir. Birlik ne kadar güçlüyse üretici de o kadar güçlüdür. O kadar sesini duyurabilir." ifadesini kullandı.

        TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de TKDK olarak birçok farklı alanda destek verdiklerini söyledi.

        TKDK desteğiyle Karaman'da işletmeler kurulduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

        "Bu tesisle Karaman'da üretim yapan üreticilerin sütleri toplanıp sınıflandırılarak en iyi fiyatla piyasaya satılıyor, çiftçilerimize katkı sağlanıyor. TKDK olarak gerçek ve tüzel kişilerin yanında kooperatiflere de destek veriyoruz. IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takvimi açıklandı. Bu dönemde de kooperatiflerimizi TKDK İl Koordinatörlüklerine bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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