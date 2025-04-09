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        Karaman'da ücretsiz kanser tarama hizmetleri sürüyor

        Karaman'da kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:16
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        Karaman'da ücretsiz kanser tarama hizmetleri sürüyor
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        Karaman'da kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhis amacıyla birçok merkezde ücretsiz tarama yapılıyor.

        Açıklamasında ifadesine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile kalın bağırsak kanseri taraması yapıldığı belirtti.

        Taramaların çeşitli noktalarda yapıldığını ifade eden Yurdakul, "40-69 yaş arasındaki kadınlara mamografi ile ücretsiz meme kanseri taramalarını Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Mobil KETEM aracımızda sürdürüyoruz. Aracımız nisan ayı boyunca Karaman merkez ilçede bulunan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde hizmet verecek. 40-69 yaş arasındaki kadın vatandaşlarımızı bu önemli hizmetten yararlanmaya davet ediyorum. Erken teşhisle tedavi süreçlerine çok daha hızlı ve erken başlanılıyor. Bu da bireylerin sağlıklı bir yaşama kavuşmaları açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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