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        Karaman'da zirai don nedeniyle elma ağaçları zarar gördü

        Karaman'da zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:19
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        Karaman'da zirai don nedeniyle elma ağaçları zarar gördü
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        Karaman'da zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde inceleme yapıldı.

        Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram inceleme sonrası gazetecilere, bölgedeki hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle elma ağaçlarında zarar oluştuğunu söyledi.

        Karaman'da yaklaşık 250 bin dekar alanda 16 milyon elma ağacıyla üretim yapıldığını anlatan Bayram, "Elma bahçelerinde sabaha kadar üreticilerle diyalog halindeydik. Üreticiler ellerinden geldiği kadar önlemler almaya çalıştı. Bahçelerde pervaneler çalıştırıldı, lastik ve saman balyası yakıldı. Sulama da yapıldı. Tabi bunlar yeterli olmadı."diye konuştu.

        Bayram, elma bahçelerindeki hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacağını dile getirdi.

        Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin de bahçe sahiplerinin 4 gündür zirai donla mücadele ettiğini belirterek, "Üreticilerimiz bahçelerde ateş yakıp sulama yapıyor. En azından ağaçlardaki hasarı önlemek için mücadele veriyoruz."dedi.

        Elma üreticisi Atila Topbaş ise zirai don nedeniyle bahçelerindeki zararı en aza indirmek için çalıştıklarını ifade etti.

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