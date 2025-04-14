Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mart-13 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 47 bin 640 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 7 kesici/delici alet, 55 litre etil alkol, 31 kaçak elektronik sigara, canlı keklik ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
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