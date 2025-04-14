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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:52
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mart-13 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 47 bin 640 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 76 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 7 kesici/delici alet, 55 litre etil alkol, 31 kaçak elektronik sigara, canlı keklik ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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