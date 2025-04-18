KMÜ'de Geleceğe Güven, Çocuk İstismarını Önleme Çalıştayı düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde "Geleceğe Güven, Çocuk İstismarını Önleme Çalıştayı" düzenlendi.

TÜBİTAK destekli yürütülen proje kapsamında KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştay da KMÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vildan Apaydın Cırık, çocuk cinsel istismarında ulusal ve uluslararası veriler dikkate alınarak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Proje kapsamında geliştirilen programlar doğrultusunda eğitim alan çocuk, ebeveyn ve öğretmenlerin bilgi düzeylerinde artış olduğunu belirten Cırık, çalıştayın çok verimli geçtiğini kaydetti.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje araştırmacısı Doç. Dr. Gülçin Güven de "Çocuk Güvenliği, Cinsel İstismara Karşı Bilinçlenme" konusunda bilgi verdi.