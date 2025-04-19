Karaman'da eşini bıçakla rehin alan şüpheli polislerce ikna edilip yakalandı

Hafif şekilde yaralı olan hamile kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konuşmak için dışarı çağırdığı H.K'yi bıçakla rehin alan Y.K, eşini Molla Fenari Caddesi'ndeki bir dükkana sokarak alıkoydu.

Y.K. (35), kavgalı olduğu eşi H.K'yi almak için kayınpederinin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

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