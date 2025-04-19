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        Karaman'da eşini bıçakla rehin alan şüpheli polislerce ikna edilip yakalandı

        Karaman'da hamile eşini bıçakla alıkoyan şüpheli, polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:13
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        Karaman'da eşini bıçakla rehin alan şüpheli polislerce ikna edilip yakalandı
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        Karaman'da hamile eşini bıçakla alıkoyan şüpheli, polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.

        Y.K. (35), kavgalı olduğu eşi H.K'yi almak için kayınpederinin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Konuşmak için dışarı çağırdığı H.K'yi bıçakla rehin alan Y.K, eşini Molla Fenari Caddesi'ndeki bir dükkana sokarak alıkoydu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu şüpheli, gözaltına alındı.

        Hafif şekilde yaralı olan hamile kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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