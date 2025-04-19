Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası otomobiliyle hastaneye ulaşmaya çalışan Ay, 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

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