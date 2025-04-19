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        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Karaman'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 23:58 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:15
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        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Karaman’da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

        Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi'ndeki müstakil evde Hasan Ali Ay (28) ile H.V. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.V, Ay'ı bıçakla yaraladı.

        Olay sonrası otomobiliyle hastaneye ulaşmaya çalışan Ay, 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli H.V, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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