Karaman Valisi Çiçekli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli, mesajında, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin bağımsızlığı ve milli iradenin hakimiyetinin tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105 yıldır olduğu gibi, ilelebet milli iradenin, millet egemenliğin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın simgesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Milli iradenin simgesi meclisimizin kurulduğu bu müstesna günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Bizler şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek, çocuklarımıza ve milletimize müreffeh, huzurlu gelecek bırakmak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakarca şehit olan tüm şehitleri minnet ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat içinde uzun ömürler diliyorum.Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."