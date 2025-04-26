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        Karaman'da üzerine demir kasa düşen işçi öldü

        Karaman'da çalıştığı fabrikada üzerine demir kasa düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:56
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        Karaman'da üzerine demir kasa düşen işçi öldü
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        Karaman'da çalıştığı fabrikada üzerine demir kasa düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Mehmet Arısoy (46), fabrikanın çatısında bulunan internet kablosunu onarmak için üzerinde demir kasa yüklü forklifte bindi.

        İş arkadaşının forkliftle çatıya kaldırdığı Arısoy, dengesini kaybedince demir kasayla aşağıya düştü.

        Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kasanın altında kalan Arısoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Arısoy'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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