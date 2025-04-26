Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden B.Ç. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

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