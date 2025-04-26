Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.Ş, G.Ö, B.Ç, A.Ü. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ş. ve G.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden B.Ç. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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