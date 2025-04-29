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        Karaman'da Yeşilay Şubesi dart turnuvası düzenledi

        Karaman Yeşilay Şubesi gönüllüleri dart etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:34
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        Karaman'da Yeşilay Şubesi dart turnuvası düzenledi
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        Karaman Yeşilay Şubesi gönüllüleri dart etkinliğinde buluştu.

        Karaman Yeşilay Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama destek sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

        Bu kapsamda, Karaman Stadyumu'nda 30 Yeşilay gönüllüsünün katılımıyla dart turnuvası düzenlendi.

        Turnuvanın ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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