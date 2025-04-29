Karaman'da Yeşilay Şubesi dart turnuvası düzenledi
Karaman Yeşilay Şubesi gönüllüleri dart etkinliğinde buluştu.
Karaman Yeşilay Şubesi gönüllüleri dart etkinliğinde buluştu.
Karaman Yeşilay Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama destek sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Karaman Stadyumu'nda 30 Yeşilay gönüllüsünün katılımıyla dart turnuvası düzenlendi.
Turnuvanın ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.