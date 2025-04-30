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        Milli tekvandocu Bilge Nisa, dünya şampiyonluğu için ter döküyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Tekvandoda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcu Bilge Nisa Topak, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:39
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        Milli tekvandocu Bilge Nisa, dünya şampiyonluğu için ter döküyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Tekvandoda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcu Bilge Nisa Topak, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Antrenörünün keşfetmesiyle 10 yaşında tekvandoya başlayan 8. sınıf öğrencisi Bilge Nisa, il geneli ve bölge şampiyonlarında dereceler almaya başlamasının ardından Türkiye şampiyonalarına katıldı.

        Kazandığı şampiyonlukların ardından milli takıma seçilen Bilge Nisa, son olarak 10-13 Nisan'da Estonya'da gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Karaman'da yaşayan Bilge Nisa Topak, AA muhabirine, spor yapmaktan büyük keyif aldığını, ülkeyi temsil eden sporcular arasında bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Tekvandonun kendisi için yaşam biçimi olduğunu vurgulayan milli sporcu, tatamiye çıktığında huzur bulduğunu dile getirdi.

        Katıldığı son 3 turnuvada 2 altın 1 gümüş madalya kazandığına dikkati çeken Bilge Nisa, şunları kaydetti:

        "Antalya'da 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldum. Yine Antalya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldum. Son olarak Estonya'da Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldum. İnşallah gideceğim dünya şampiyonasında da birinci olmayı hedefliyorum. Sonra kategori değiştirip gençlere geçiyorum. Gençlerde dünya, Avrupa dereceleri yapmak istiyorum. İnşallah olimpiyatlara gideceğimi de düşünüyorum. Hedefim olimpiyatlar."

        Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için aralıksız çalıştığını belirten Topak, "Ülkemi ikincilikle gururlandırdığım için mutluyum. İstiklal Marşı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyorum. Dünya şampiyonasında bunu gerçekleştireceğim." dedi.

        - Antrenörü sporcusuna güveniyor

        Antrenör Sadullah Bacaksız da Bilge Nisa ile 4 yıldır çalıştıklarını söyledi.

        Sporcusunun çok çalışkan olduğunu anlatan Bacaksız, "Hayalimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Dünya şampiyonasında da altın madalyayla Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl kategori değiştirip gençler kategorisine geçeceğiz. Sonra olimpiyat yolu başlıyor. İnşallah olimpiyat hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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