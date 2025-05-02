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        Literatüre kazandırdığı böceklere kendisinin, eşinin ve çocuklarının adını verdi

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da yaşayan jeoloji yüksek mühendisi 55 yaşındaki Özgür Koçak, kendisinin, eşinin, oğlunun ve kızının adını da taşıyan böcek türlerini literatüre kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:32
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        Literatüre kazandırdığı böceklere kendisinin, eşinin ve çocuklarının adını verdi
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da yaşayan jeoloji yüksek mühendisi 55 yaşındaki Özgür Koçak, kendisinin, eşinin, oğlunun ve kızının adını da taşıyan böcek türlerini literatüre kazandırdı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli Koçak, Erzincan'da 2003'te görev yaparken gördüğü kelebeklerin göçünden etkilendi.

        Bir süre sonra tayin olan Koçak, memleketi Karaman'ın biyoçeşitliliği üzerine çalışma yapmaya karar verdi.

        Yeni böcek türlerini literatüre kazandıran Koçak, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana böceklere ilgisinin olduğunu söyledi.

        Kelebek koleksiyonuyla merakını gidermeye çalıştığını anlatan Koçak, kentteki kelebek türlerini 15 yıllık çalışmayla tespit ettiklerini dile getirdi.

        - Karaman'ın tüm böcek çeşitliliğini çıkarmayı amaçlıyor

        Koçak, daha sonra böceklerle ilgilenmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "İlk böcek türünü 2013'te keşfettim ve Karaman'ın adını verdim. Çalışmalar devam ettikçe 19 yeni tür keşfettim ve bazılarını isimlendirdim. Eşim, oğlum ve kızımın ismi ile Karaman'ın adını verdiğimiz böcek türleri var. Ayrıca Türkiye'de bu konudaki uzmanların adlarını böceklere verdik. İş yerimin bahçesinde keşfettiğim böceğe, "Pygopleurus ozguri" adı, Ermenek'te keşfettim böceğe de "Plagiognathus ozgurkocaki" adı verildi ve literatüre kazandırıldı. Yine Karaman'ın farklı yerlerinde bulunan böceklere eşim Şule ve çocuklarım Efe ile Ece'nin adını vererek aile ağacını tamamlamış olduk. Böceklere, Phytoecia schuleae (Şule), Orthonotus efei (Efe), Psallus eceae (Ece) isimlerini verdik."

        Yaptığı keşiflerle dünyaya yeni türler tanıtmanın çok değerli olduğunu vurgulayan Koçak, Türkiye'nin önemli bir bitki ve böcek faunasına ev sahipliği yaptığını aktardı.

        Koçak, üç kıtanın böceklerini Türkiye'de görmenin mümkün olduğuna dikkati çekerek, "Afrika'nın, Avrupa'nın ve Asya'nın böcekleri de Türkiye'ye geliyor. Her dağda, her vadide, farklı böcek türleri yaşayabiliyor. Bitki çeşitliliğimiz de çok zengin dolayısıyla böcekler de çok fazla. Amacım Karaman'ın tüm böcek çeşitliliğini çıkarmak." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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