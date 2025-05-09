Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı

Dil bayramı dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve resim sergisi açılışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kirişçi Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii ve Türbesi'ndeki programda, Yunus Emre'nin Türbesi ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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