Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı
Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 748. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.
Kirişçi Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii ve Türbesi'ndeki programda, Yunus Emre'nin Türbesi ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarındaki Yunus Emre'nin dedesi İsmail Hacı'nın kabrinin bulunduğu İsmail Hacı Tekkesi'nde devam eden programda, Mevlid-i Şerif okundu, dua yapıldı.
Etkinliğe, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Dil bayramı dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve resim sergisi açılışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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