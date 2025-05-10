Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Karaman'da çocuklarla buluştu
Karaman'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.
Karaman'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Karaman Tren Garı'na geldi.
Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.
Ücretsiz sahnelenen oyun, büyük ilgi gördü.
Bugün saat 19.00'da "Misafir" adlı tiyatro oyunu da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
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