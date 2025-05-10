Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Karaman'da çocuklarla buluştu

Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Karaman Tren Garı'na geldi.

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