Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Karaman'da çocuklarla buluştu

        Karaman'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Karaman'da çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Karaman Tren Garı'na geldi.

        Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.

        Ücretsiz sahnelenen oyun, büyük ilgi gördü.

        Bugün saat 19.00'da "Misafir" adlı tiyatro oyunu da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı
        Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Eşinin vefatının ardından tek başına çiftçilik yapan kadın eğitimini de aks...
        Eşinin vefatının ardından tek başına çiftçilik yapan kadın eğitimini de aks...
        Karaman'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı dü...
        Karaman'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı dü...
        Karaman'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı
        Karaman'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı
        Karaman'da firari hükümlü yakalandı
        Karaman'da firari hükümlü yakalandı