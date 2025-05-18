Karaman'da 4 firari hükümlü yakalandı
Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D, 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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