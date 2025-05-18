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        Karaman'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:18
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        Karaman'da 4 firari hükümlü yakalandı
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        Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D, 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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