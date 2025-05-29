Karaman'da kamyonetle çarpışıp devrilen okul servis aracındaki 7 kişi yaralandı

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, servis aracındaki sürücünün yanı sıra H.D. (44) ve S.N. (39) ile öğrenciler A.E.N. (13), M.G. (18), İ.K. (19) ve H.İ.E. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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