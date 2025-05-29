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        Karaman'da kamyonetle çarpışıp devrilen okul servis aracındaki 7 kişi yaralandı

        Karaman'da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:09
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        Karaman'da kamyonetle çarpışıp devrilen okul servis aracındaki 7 kişi yaralandı
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        Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

        Özel eğitim öğrencilerini taşıyan Ü.E. idaresindeki 70 DZ 586 plakalı okul servis aracı, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda Ö.B. yönetimindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, servis aracındaki sürücünün yanı sıra H.D. (44) ve S.N. (39) ile öğrenciler A.E.N. (13), M.G. (18), İ.K. (19) ve H.İ.E. (16) yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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