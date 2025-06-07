"Öğrenmenin yaşı yok" diyerek 60 yaşından sonra "üniversiteli" oldular

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da 60 yaş üstü bireyler, "60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" projesi kapsamında girdikleri üniversite kampüsünde hayallerine kavuşuyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 2 yıldır gerçekleştirilen proje kapsamında, akademisyenler tarafından birçok alandan eğitim veriliyor.

Çeşitli fakültelerde 8 hafta boyunca aşçılık, ekonomi, sağlıklı yaşam, tarih, aile, kuşaklar arası iletişim, teknolojinin güvenli kullanımı gibi alanlarda ders alan 60 yaş üstü 35 öğrenci, eğitimler kapsamında okçuluk, ebru, kumaş boyama, seramik gibi çeşitli kurslara da katılıyor.

- "Sosyalleşiyorlar ve içlerinde ukde kalan üniversite hayatını yaşıyorlar"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, AA muhabirine, yaşı ilerlemiş olanların hayattan soyutlanmadan yeni beceriler edinmesi ve keyifli vakit geçirmesi için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere günlük hayatlarını kolaylaştıracak birçok eğitim verildiğine değinen Gavgalı, programın katılımcıların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla tasarlandığını dile getirdi.

Gavgalı, projenin, yaşlılık döneminin değerli, üretken ve aktif yaşam evresi olduğunu vurgulayan toplumsal bilinç geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca yaşlı bireylerin bilgi ve deneyimlerinin genç kuşaklarla buluşmasını ve kuşaklar arası bağların güçlenmesi istiyoruz. Katılımcılar yanlış bildiklerini uzmanlar eşliğinde doğruya çeviriyor. Sosyalleşiyorlar ve içlerinde ukde kalan üniversite hayatını yaşıyorlar. Akademiyi sürdürülebilir hale getirmeyi ve katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz. Yaşlı bireylerimiz hafızalarının güçlendiğini ve kendilerini daha değerli hissettiklerini dile getiriyor. Üniversite ortamında bulunmak onların uzun süredir hayalini kurdukları bir deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını gösteren bu program katılımcılarımıza hem geçmişle bağlarını tazeleme hem de geleceğe bakma gücü verdi."

KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sonay Türkmen, yaşlı bireylere günlük hayatta karşılaşabilecekleri her türlü sorun ve ihtiyaca yönelik eğitim verildiğini vurgulayarak, "Onların bize bizim de onlara aktaracağımız bilgi var. Eğitimlerde hayatın içinde olan her konuya değinilmeye gayret ediliyor." diye konuştu.