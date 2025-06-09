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        Karaman'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

        Karaman'da evinde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:55 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:55
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        Karaman'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
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        Karaman'da evinde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşayan Nagihan Konuş (47), buzdolabını temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Konuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Konuş'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ekinözü köy mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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