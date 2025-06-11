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        Karaman'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karaman'da motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:35
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        Karaman'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Karaman'da motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Ş.Ö. (32) idaresindeki plakasız motosiklet, Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile motosikletteki O.D. (22), ağır yaralandı.

        Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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