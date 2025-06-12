Karaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Zühtü Ataş (86) yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde, M.E. idaresindeki 70 GS 0077 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.E. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.