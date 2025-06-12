Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Zühtü Ataş (86) yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde, M.E. idaresindeki 70 GS 0077 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü M.E. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        Karaman'da "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" açıldı
        Karaman'da "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" açıldı
        Karaman'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karaman'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karaman'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri köy okullarında bilim e...
        Karaman'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri köy okullarında bilim e...
        Karaman'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
        Karaman'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
        "Öğrenmenin yaşı yok" diyerek 60 yaşından sonra "üniversiteli" oldular
        "Öğrenmenin yaşı yok" diyerek 60 yaşından sonra "üniversiteli" oldular
        TÜGVA Karaman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Karaman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı