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        Karaman'da çıkan kavgada başına darbe alan kişi ağır yaralandı

        Karaman'da çıkan kavgada tabancanın kabzasıyla başına vurduğu kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:09
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        Karaman'da çıkan kavgada başına darbe alan kişi ağır yaralandı
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        Karaman'da çıkan kavgada tabancanın kabzasıyla başına vurduğu kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde G.C. (36) ile O.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, tabancayla havaya tek el ateş etti, ardından silahın kabzasıyla G.C'nin başına vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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