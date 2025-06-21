Karadağ'ın yılkı atları krater çevresinde dolaşıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya ile Karaman sınırındaki dağın zirvesinde yer alan yeşil çayırlarla kaplı Karadağ kraterinin çevresindeki yılkı atları güzel görüntüler oluşturuyor.

Karaman'da 2 bin 271 rakımlı Karadağ'ın zirvesi Binbir Kilise gibi tarihi varlıklarının yanı sıra sunduğu doğa güzellikleri, yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor.

Bölge sakinlerinin tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla zaman içinde doğaya bıraktığı atlar yıllar içinde çoğaldı.

Su ihtiyacını belirli noktalara yapılan çeşme ve su yapılarından karşılayan atlar, buralara günün belirli saatlerinde geliyor.

- "Sanki bir tablo, binlerce halı serilmiş de onları izliyormuşuz gibi manzara var"

Karaman Tanıtım ve Turizm Platformu Derneği (KARTAP) Başkanı İbrahim Ethem Büyükköse, AA muhabirine, Karaman'ın tarihi ve turistik yerlerinden birinin de Karadağ olduğunu söyledi.

Binbir Kilise gibi çok sayıda tarihi varlığı barındıran Karadağ'ın yaban hayatının da oldukça çekici olduğunu aktaran Büyükköse, şunları kaydetti: