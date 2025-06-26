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        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapıldı

        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:13
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        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapıldı
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        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 19 ilden 28 takım katıldı.

        Şampiyonada yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekipler, dereceye girebilmek için hakem heyeti önünde performanslarını sergiledi.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü, Türkiye'nin bazı yörelerine ait kıyafetlerle etkinliğe katıldı.

        Organizasyonda düzenlemeli dalda Egem Dans Halk Oyunları Spor Kulübü, düzenlemesiz dalda Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü şampiyon oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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