Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 142 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ekipler, 8 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
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