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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:16
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 142 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ekipler, 8 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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