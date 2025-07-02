Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 142 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

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