Karaman'da şüpheli ölüm
Karaman'da bir kadın, kaldığı apart dairesinde ölü bulundu.
Karaman'da bir kadın, kaldığı apart dairesinde ölü bulundu.
Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak'taki apart dairede yaşayan A.K. (43), erkek arkadaşı tarafından evin yatak odasında hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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