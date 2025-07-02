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        Karaman'da şüpheli ölüm

        Karaman'da bir kadın, kaldığı apart dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:47
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        Karaman'da şüpheli ölüm
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        Karaman'da bir kadın, kaldığı apart dairesinde ölü bulundu.

        Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak'taki apart dairede yaşayan A.K. (43), erkek arkadaşı tarafından evin yatak odasında hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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