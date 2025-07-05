Karaman'da kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Özdere'nin cenazesi, Sudurağı beldesinde toprağa verilecek.

Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde 11 Haziran'da yaşanan kazanın ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şuayip Özdere (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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