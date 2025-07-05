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        Karaman'da kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Karaman'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:45 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:45
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        Karaman'da kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
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        Karaman'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde 11 Haziran'da yaşanan kazanın ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şuayip Özdere (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Özdere'nin cenazesi, Sudurağı beldesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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