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        Karaman'da sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Karaman'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklıları için doğal bir stüdyo oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:26
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        Karaman'da sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
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        Karaman'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklıları için doğal bir stüdyo oluyor.

        Sarı ve yeşilin tonlarıyla görsel şölen oluşturan ayçiçekleri, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

        Profesyonel fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret edilen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Azerbaycan'dan Karaman'a gelen Sabina Safarova, arkadaşlarıyla yoldan geçerken ayçiçeği tarlasından etkilendiklerini, güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

        Fotoğraf çektiren Meltem Kaymakçı da tarlayı tesadüf eseri gördüğünü, alanın bir doğa harikası gibi göründüğünü dile getirdi.

        Fotoğraf severlerden Merve Kazan Temel ise yıllardır aynı alanda fotoğraf çektirmeye geldiklerini belirterek, "Buraya çocuklarımızın fotoğrafını çekmeye geldik. Düğün fotoğraflarımızı da burada çektirmiştik. Doğal güzelliği olan bir ortam. Hoş kareler yakalıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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