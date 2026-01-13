Habertürk
        Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

        Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

        Karaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 13.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:56
        Karaman'da kar yağışı etkili oluyor
        Karaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü.

        Yağış nedeniyle ağaçlar, banklar, yeşil alanlar ve araçlar üzerinde kar birikintileri oluştu.

        Karaman Belediyesi ekipleri, il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

