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        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste ayda ortalama 15 ton mantar üretiyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak kültür mantarı üretim tesisi kuran 43 yaşındaki Mevlüt Yüca, ayda ortalama 15 ton ürün satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:03
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        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste ayda ortalama 15 ton mantar üretiyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak kültür mantarı üretim tesisi kuran 43 yaşındaki Mevlüt Yüca, ayda ortalama 15 ton ürün satıyor.

        Yaklaşık 10 yıl inşaat mühendisi kadrosuyla memur olarak çalışan Yüca, 2021'de kamudaki görevinden istifa ederek mimarlık şirketi kurdu.

        Şirketinde TKDK'den destek almak isteyen yatırımcılar için mimarlık projeleri hazırlayan Yüca, verilen desteklerle önemli işletmeler kurulabildiğini görünce TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

        Aldığı destekle Kazımkarabekir ilçesine 5 odalı mantar üretim tesisi kuran Yüca, destek kapsamında tesisin çatısına kurduğu güneş panelleriyle enerji ihtiyacının tamamını karşılamasının yanı sıra fazla enerjiyi de satarak önemli bir gelir de elde etti.

        Yüca, AA muhabirine, ilk başlarda tesis kurma planının olmadığını ancak hazırladığı projelerle kurulan işletmeleri görünce kararının değiştiğini söyledi.

        Tesiste 6 kadına iş imkanı sağladığını ve 2023 sonlarında faaliyete geçtiklerini belirten Yüca, şunları anlattı:

        "Çalışmayı seven bir yapım var. Devlet memurluğu süreci biraz yorucu ve hantal geldi. Daha çok çalışmak ve üretmek istedim. Tabii, mali kazanç elde etme düşüncesi de etkili oldu. Bir mimarlık şirketi kurdum. Müşterilerimize proje hizmeti sunmamızla kurumu tanımış olduk. Sonra baktık ki çok çeşitli hibe seçenekleri, çok çeşitli destekler var. Fırsatı görünce biz de başvurduk ve bu tesisi kurduk. Önce bir pazar araştırması yaptık. Bu alanda bir açık olduğunu fark ederek, mantar üretmeye karar verdik. Tesisimiz 5 odadan oluşuyor. Aylık 15 tondan yıllık yaklaşık 180 ton mantar üretiyoruz. Şu anda daha çok toptan satış yapıyoruz. Çünkü üretim miktarımız çok fazla. Marketlere ve pazarcılara da ürünlerimizi gönderiyoruz."

        - "Hedefi olan herkes desteklerden faydalansın"

        Yüca, gıdanın asla bitmeyecek bir sektör olduğunu, iş kurmak isteyenlerin önce pazar araştırması yapması gerektiğini vurguladı.

        Tesisin kendi elektriğini ürettiğini aktaran Yüca, bunun önemli bir gider kalemini ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, "Çatımızda 120 kilovatlık bir güneş enerji sistemi mevcut. Bizim aylık tüketimimizin tamamını karşılıyor. Bir o kadar da fazlamız oluyor. Enerji fazlasını sisteme satış yapan bir durumdayız. Dolayısıyla herhangi bir enerji bedelimiz yok. Mali olarak ciddi anlamda katkı sağlıyor. TKDK ulaşılamayan bir kurum değil. Hedefi olan, yatırım yapmak isteyen herkese desteklerden yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi

        TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de hayalleri olan bütün girişimcilere kapılarının açık olduğunu söyledi.

        TKDK Karaman Koordinatörü olarak kentin üretim yelpazesini genişletmek için çalıştıklarına işaret eden Öztürk, "TKDK olarak birçok sektöre destek veriyoruz. Bizim amacımız bölgemizde tarımsal üretimi çeşitlendirmek. İlimizde de bu yenilikçi tesislerin sayısını arttırarak tarımsal çeşitliliği arttırmayı hedefliyoruz. Şu anda IPARD III 7. başvuru çağrı ilanına çıktık. Bütün yatırımcıları TKDK il koordinatörlüklerine bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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