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        Karaman'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çerçevesinde yürüyüş düzenlendi

        Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:57
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        Karaman'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çerçevesinde yürüyüş düzenlendi
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        Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösterilerini sundu.

        Ardından Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar "Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı " temalı yürüyüşe katıldı.

        3 Ağustos'a kadar devam edecek şölende çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserler düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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