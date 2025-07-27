Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Karaman'da ziyarette bulundu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapımı tamamlanan müzeyi ve tarihi mekanları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 20:44 Güncelleme: 27.07.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Karaman'da ziyarette bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapımı tamamlanan müzeyi ve tarihi mekanları ziyaret etti.

        Yazgı, ilk olarak, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından ilçeye yaptırılan Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulundu, vakfın yönetim kurulu başkanı Mustafa Sonay Gürgen'den müze hakkında bilgi aldı.

        Ardından müze bahçesinde bulunan Tol Medrese'yi gezen Yazgı, tarihi yapının restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Yazgı, son olarak ilçede bulunan tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

        Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakam Vekili Hakan Ezgi, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, kurum müdürleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları yapıldı
        Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları yapıldı
        Karaman'da nehre giren kişi boğuldu
        Karaman'da nehre giren kişi boğuldu
        Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
        Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı
        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı
        Karaman'da eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı mezun oldu
        Karaman'da eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı mezun oldu
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste ayda ortalama 15 ton mantar üretiyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste ayda ortalama 15 ton mantar üretiyor