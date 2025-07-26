Karaman'da nehre giren kişi boğuldu

Gökmen'in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gökmen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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