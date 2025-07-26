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        Karaman'da nehre giren kişi boğuldu

        Karaman'da serinlemek için Göksu Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:26
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        Karaman'da nehre giren kişi boğuldu
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        Karaman'da serinlemek için Göksu Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Bucakkışla köyü sınırlarından geçen Göksu Nehri'ne giren Ramazan Gökmen (23), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gökmen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Gökmen'in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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