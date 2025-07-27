Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları yapıldı

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak takdim etti.

Organizasyonda erkeklerde İstanbul takımı, kadınlarda ise Bursa ekibi birinci oldu.

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