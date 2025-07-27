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        Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları yapıldı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları, Karaman'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:44
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        Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları yapıldı
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        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları, Karaman'da düzenlendi.

        Karaman Merkez Spor Salonu Kaykay Pisti'nde düzenlenen müsabakalara; Karaman, Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Yalova'dan 40 sporcu katıldı.

        Organizasyonda erkeklerde İstanbul takımı, kadınlarda ise Bursa ekibi birinci oldu.

        Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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