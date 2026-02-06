Habertürk
Habertürk
        Karaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

        Karaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Karaman'da anıldı.

        Giriş: 06.02.2026 - 15:40 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:40
        Karaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Karaman'da anıldı.

        Karaman Valiliği himayesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) organizasyonuyla düzenlenen programda, depremde hayatını kaybedenlerin için dua edildi.

        Ardından Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde "6 Şubat Depremleri" temalı resim sergisi düzenlendi.

        Aktekke Camisi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu.

        Programın ardından vatandaşlara, AFAD ve Türk Kızılay görevlilerince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve kurum müdürleri katıldı.

