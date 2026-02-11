Canlı
        Karaman'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Karaman'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında 2025–2026 Akademik Yılı 2. Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        11.02.2026 - 15:55
        Karaman'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında 2025–2026 Akademik Yılı 2. Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Çiçek, Yunus Emre Toplantı Salonu'ndaki programda, şehirde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ailelerinin birer emaneti olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en öncelikli sorumlulukları olduğunu anlatan Çiçek, bu kapsamda ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini aktardı.

        Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite çevresinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin sunum yapıldı.

        Toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Kazımkarabekir Kaymakamı Mücahit Zıvlak, Başyayla Kaymakamı Neslihan Çakır, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ve kurum müdürleri katıldı.

