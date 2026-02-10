Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman Valisi Çiçek, Başyayla ve Sarıveliler ilçesini ziyaret etti

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:12
        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.


        İlçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla görüşen Çiçek, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Ziyaret kapsamında ilçelerdeki rehabilitasyon merkezleri ve şehit aileleri de ziyaret edildi.

        Çiçek, son olarak Göktepe beldesini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

