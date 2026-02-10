Karaman Valisi Çiçek, Başyayla ve Sarıveliler ilçesini ziyaret etti

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.





İlçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla görüşen Çiçek, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.



Ziyaret kapsamında ilçelerdeki rehabilitasyon merkezleri ve şehit aileleri de ziyaret edildi.



Çiçek, son olarak Göktepe beldesini ziyaret etti.

